"Это наш город": 145 бракосочетаний провели в вечернее и ночное время в Москве в 2021 году

С начала 2021 года вечер и ночь для росписи выбрали 145 московских пар. Ночные регистрации проходят с 2019 года во Дворце бракосочетания № 1 в Малом Харитоньевском переулке. А с этого года пожениться ночью стало доступно также на станции метро "Маяковская". Также после капитального ремонта открылся Дворец бракосочетания № 4, который с четверга по субботу открыт до 20:00.

Популярными месяцами для женитьбы в ночное время стали февраль, март и июнь.

Вечерние церемонии бракосочетания не имеют отличий от дневных. Однако многие молодожены выбирают ночное время, так как после торжественного мероприятия они сразу же уезжают в аэропорт в запланированное свадебное путешествие. Также это возможность зарегистрировать брак без лишней суеты.