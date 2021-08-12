"Это наш город": 90% роддомов и перинатальных центров Москвы подключили к ЕМИАС

90% роддомов и перинатальных центров столицы подключили к единой медицинской информационно-аналитической системе. Это позволит врачам получать доступ ко всем электронным медкартам пациенток.

Теперь вся первичная медицинская документация полностью ведется в системе ЕМИАС. Выписки рожениц и новорожденного будут автоматически загружаться в медкарту.

Врачи из роддомов также могут вносить данные в электронную историю родов. Кроме того, они теперь имеют доступ к данным лабораторных исследований.