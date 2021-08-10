"Это наш город": движение возобновилось между станциями "Университет" и "Юго-Западная"

Движение на участке между станциями "Университет" и "Юго-Западная" Сокольнической линии метро возобновилось. Однако не все ограничения в подземке сняты – поезда пока не будут останавливаться на станции "Проспект Вернадского". Там продолжают строить переход на Большую кольцевую линию.

Сейчас рабочие заканчивают возведение опорных конструкций, лестниц и стен. Станция останется закрытой для входа и выхода до 23 августа. Для пассажиров курсируют бесплатные автобусы КМ.