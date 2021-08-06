"Это наш город": в Москве запустили летний квест "Я шагаю по паркам"

В Москве запустили летний квест "Я шагаю по паркам". Участники могут совершить путешествие по 10 зонам отдыха. Основной акцент при выборе локаций сделан на территории с водоемами и фонтанами.

Среди участников, которые выложат в социальные сети 10 публикаций, отмеченных хештегом #ЯшагаюПоПаркам и активной ссылкой на страницы Мосгорпарка, Барьера и Флотилии "Рэдиссон Ройал", будут разыграны призы.

До 31 августа участники состязания должны в одном письме на почту pr@mosgor-park.ru отправить 10 ссылок на публикации. В теме письма надо указать "ЯшагаюПоПаркам". Итоги конкурса подведут 1 сентября.