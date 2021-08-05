"Это наш город": москвичей пригласили принять участие в гастропроекте "Лето в городе"

С 5 по 8 августа в столице будут работать гастрономические площадки в рамках проекта "Лето в городе". В центре Москвы откроются две точки – на Тверской площади и площади Революции. Остальные 16 расположатся в других районах столицы.

Гости смогут познакомиться с кулинарными традициями разных регионов России, а также других стран – Англии, Бельгии, Испании или Турции. На мероприятии будет открыто более 50 предприятий торговли и общественного питания, которые предложат необычные десерты, приготовленные по особенным и старинным рецептам, а также специальное ресторанное меню.