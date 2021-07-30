"Это наш город": строительство станции "Новаторская" БКЛ подходит к концу

Строительство станции "Новаторская" БКЛ подходит к концу. Там уже готовы основные конструкции. Полным ходом идут прокладка коммуникаций и отделочные работы. Станция расположилась на пересечении улицы Новаторов и Ленинского проспекта.

Кроме того, до конца года откроют еще девять станций Большой кольцевой линии. Таким образом, БКЛ будет готова на две трети.

Открытие южного участка БЛК улучшит транспортное обслуживание сразу нескольких столичных районов: Проспекта Вернадского, Обручевского, Коньково, Черемушки и Зюзино. В них проживают около 600 тысяч человек.