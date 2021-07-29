"Это наш город": москвичи воспользовались электронной медкартой более 22 млн раз

Более 22 миллионов раз за последние полгода москвичи воспользовались электронной медкартой. Для сравнения в прошлом году к ее услугам горожане прибегали в 1,5 раза реже.

В электронной медкарте можно найти протоколы осмотров, результаты лабораторных исследований и действующие рецепты.

Документы отсюда можно переправлять по электронной почте или через мессенджеры. Доступ к сервису предоставляется горожанам автоматически, если у них есть полная учетная запись на портале mos.ru.