"Это наш город": в Москве появится еще одна благоустроенная зона

В столице появится еще одна благоустроенная зона. Речь идет об участке от Баррикадной улицы до Третьего транспортного кольца и парка Декабрьского восстания. Территорию приведут в порядок до конца лета.

В районе Красной Пресни и Звенигородского шоссе высадят деревья и кустарники, разобьют газоны. Там организуют прогулочный маршрут с площадками для отдыха. От проезжей части его отделят большой зеленой аллеей.

Благоустроят и 100-летний парк Декабрьского восстания. Помимо прочего, там приведут в порядок здание кордегардии Пресненской заставы.