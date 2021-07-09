"Это наш город": москвичи подали более 8 тыс заявок на участие в проекте "Наше дерево"

В столице завершилась заявочная кампания в рамках проекта "Наше дерево". Осенью в честь рождения ребенка москвичи высадят свыше 8,4 тысячи деревьев.

Саженцы появятся на 25 природных территориях, среди которых Москворецкий и Тропаревский лесопарки, Битцевский лес, природный заказник "Долина реки Сетунь". Деревья начнут высаживать в сентябре. Также жители столицы уже сейчас могут подать заявки на высадку деревьев весной будущего года.

Дерево можно высадить в честь рождения ребенка, который появился на свет после 1 января 2019 года. Отправить заявку нужно до того, как ребенку исполнится три года. Обязательным условием является наличие постоянной регистрации в столице у одного из родителей.