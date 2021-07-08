"Это наш город": центр "Моя карьера" предложил подросткам программы летней занятости

В Москве более 2,5 тысячи подростков записались для участия в программах летней занятости центра "Моя карьера".

Недавно на интернет-площадке центра состоялось открытие онлайн-программы "Лето моей карьеры". Участие в проекте приняли около тысячи молодых людей. Для тренировки навыков общения, умения работать в команде подростки посещают онлайн-вебинары на тему ответственности, сотрудничества и эмоционального интеллекта.

В ближайшие три недели каждый из участников пройдет обучение выбранной профессии в одной из 14 профшкол.