"Это наш город": программу "Миллион призов" для старшего поколения продлили до 15 августа

70 процентов участников проекта "Московское долголетие" – это почти 155 тысяч человек – сделали прививку от коронавируса. Для людей старшего возраста, которые прошли вакцинацию до 15 августа, решили продлить программу "Миллион призов".

Суть акции заключается в поощрении горожан старшего возраста за вакцинацию подарочными картами или промокодами номиналом одна тысяча призовых баллов. Эти призы дают право получать дополнительные скидки в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка.