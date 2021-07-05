"Это наш город": в Москве началась ревакцинация от коронавируса

В московских поликлиниках началась ревакцинация от коронавируса. Сделать повторную прививку можно в 12 медучреждениях. Полный список опубликован на сайте mos.ru.
Пройти процедуру смогут те, кто привился отечественной вакциной или переболел COVID-19. Повторную прививку сделают "Спутником V" или его однокомпонентной версией – "Спутником Лайт".
Помимо поликлиник, сделать укол можно в одном из восьми павильонов "Здоровая Москва". Предварительная запись не нужна. Эти пункты вакцинации работают с 08:00 до 22:00. Посетителям при себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
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