"Это наш город": в Москве началась ревакцинация от коронавируса

В московских поликлиниках началась ревакцинация от коронавируса. Сделать повторную прививку можно в 12 медучреждениях. Полный список опубликован на сайте mos.ru.

Пройти процедуру смогут те, кто привился отечественной вакциной или переболел COVID-19. Повторную прививку сделают "Спутником V" или его однокомпонентной версией – "Спутником Лайт".

Помимо поликлиник, сделать укол можно в одном из восьми павильонов "Здоровая Москва". Предварительная запись не нужна. Эти пункты вакцинации работают с 08:00 до 22:00. Посетителям при себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.