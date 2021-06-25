"Это наш город": с начала года почти половина заявлений о заключении брака подана онлайн

С начала года в столице подали свыше 50 тысяч заявлений о заключении брака. Более 45% из них молодожены подали онлайн.

Больше всего заявлений о заключении брака приняли в Таганском отделе ЗАГС, Дворце бракосочетания № 3, Шипиловском, Кутузовском отделах ЗАГС, дворцах бракосочетания № 5 и на ВДНХ.

Лидером при этом стал Дворец бракосочетания № 1 – туда поступило около 4,5 тысячи заявлений. Это на 40% больше, чем в Таганский отдел ЗАГС.

Подать заявление в электронной форме можно не ранее года и не позднее месяца до желаемой даты через портал mos.ru или через единый портал госуслуг. Для этого необходимы СНИЛС обоих регистрирующихся, паспорт и документы о прекращении брака (если заключение брака не первое).