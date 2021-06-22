"Это наш город": в семи офисах "Мои документы" можно привиться от COVID-19

В Москве бесплатно вакцинироваться от коронавируса можно в семи офисах "Мои документы", среди которых шесть флагманов и центр госуслуг района Ясенево.

Мобильные бригады работают ежедневно. Посетить флагманские офисы, чтобы привиться от инфекции, можно с 10:00 до 21:00, центр госуслуг района Ясенево – с 08:00 до 19:30.

Во всех пунктах созданы условия для правильного хранения препаратов, а также соблюдаются необходимые санитарно-эпидемиологические требования.

Заполнить необходимые документы помогают специалисты центров. Прежде чем приступить к вакцинации, врачи проводят осмотр пациентов, а после прививки наблюдают за ними в течение 30 минут. Предварительно записываться на вакцинацию не нужно.