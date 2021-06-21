"Это наш город": павильоны "Здоровая Москва" переведут под вакцинацию от COVID-19

Павильоны "Здоровая Москва" в столичных парках перешли на работу исключительно для вакцинации населения от коронавируса. В них временно прекратили проводить диспансеризацию.

Медицинские работники, которые проводили диспансеризацию, усилили выездные службы поликлиник для обслуживания пациентов на дому, а также помогли увеличить пропускную способность вакцинационных бригад в парках.

Вакцинация в парковых павильонах будет проводиться в порядке живой очереди. При этом график их работы не ограничат: они не будут закрываться до тех пор, пока в течение дня прививку не получат все желающие.