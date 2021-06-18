"Это наш город": станция "Университет дружбы народов" Троицкой линии завершена на 50%

Строительство станции "Университет дружбы народов" Троицкой линии столичного метрополитена завершено более чем на 50%.

Новая станция строится на границе районов Обручевского и Коньково, вдоль улицы Академика Опарина, около пересечения с улицей Миклухо-Маклая.

В шаговой доступности от новой станции расположено несколько крупных столичных вузов, в том числе Российский университет дружбы народов, Российский государственный геологоразведочный университет, Институт биоорганической химии РАН. С открытием станции тысячи студентов смогут добираться до мест обучения на метро, реже используя наземный транспорт.

На первом участке линии, протяженность которого превышает 13 километров, на сегодняшний день строятся пять станций – "Улица Новаторов", "Университет дружбы народов", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир" и "Мамыри". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.