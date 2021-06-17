"Это наш город": в столичном метро с начала года запустили 20 поездов "Москва-2020"

С начала года транспортный парк столичного метро пополнился еще 20 поездами "Москва-2020". Всего их теперь в подземке 65. Составы перевозят пассажиров Кольцевой и Калужско-Рижской линий. Ежедневно новыми поездами могут пользоваться почти два миллиона пассажиров обеих линий.

"Москва-2020" – это последняя разработка. Вагоны этих составов оснащены более широкими дверями и переходами. Там установлены автоматические системы обеззараживания воздуха. Уровень шума по сравнению с более ранними моделями ниже на 15 процентов. Для пассажиров доступны так же USB-зарядки, которые располагаются между сиденьями.