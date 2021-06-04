"Это наш город": павильон "Здоровая Москва" в парке "Измайловский" стал самым популярным

Жители столицы чаще всего проверяют состояние своего здоровья в павильоне "Здоровая Москва" в парке "Измайловский". Здесь прошли чекап свыше 2,7 тысячи горожан.

На втором по посещаемости месте – павильон в парке по Ангарской улице, его посетили более 2,4 тысячи человек, на третьем – павильон в парке у прудов "Радуга", где обследовались более 2,2 тысячи москвичей.

Павильоны открыты каждый день с 08:00 до 20:00. Чтобы пройти обследование, при себе надо иметь документ, удостоверяющий личность, или его копию. Предварительная запись не нужна.