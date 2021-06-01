"Это наш город": Центр "Моя карьера" предложит москвичам подработку на лето

В центре "Моя карьера" 3 июня пройдет день вакансий "Заработай этим летом" для тех, кто находится в поиске подработки или работы с неполной занятостью.

В мероприятии будут участвовать свыше 20 компаний. Среди них организатор детских праздников, парк аттракционов, сервис проката, банк, сеть салонов красоты, рекламное агентство, компания по сопровождению спортивных мероприятий, сеть автозаправок и другие.

Работодатели проинформируют о своих компаниях, вариантах оформления трудового договора, корпоративной культуре и ответят на вопросы соискателей.