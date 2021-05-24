"Это наш город": запись ребенка на спортивное тестирование открылась на портале mos.ru

На портале mos.ru открылась запись на спортивное тестирование детей в городских учреждениях.
В спортивных учреждениях города снова заработали центры тестирования детей. Специалисты помогут определить, какой вид спорта больше подходит ребенку. Записать ребенка могут его родители либо законные представители.
Пройти тестирование могут дети в возрасте от 5,5 до 12 лет включительно. Центры тестирования находятся на базе объектов департамента спорта и департамента образования и науки. Они работают по будням с 09:00 до 18:00. Сейчас открыта запись в пять центров.
На приеме специалисты проведут несколько тестов для оценки уровня физической подготовки ребенка. Исходя из показателей, для него подберут подходящие виды спорта. Прием проводится с соблюдением санитарных правил. Для удобства его также могут выслать на адрес электронной почты.
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