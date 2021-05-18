"Это наш город": лодочные станции заработали в шести парках Москвы

В шести парках столицы начали работать лодочные станции. Горожане могут арендовать весельные лодки или катамараны. Всего в столичных парках в этом году будут работать семь лодочных станций.

Пока пункты проката открылись в шести парках: в Измайловском парке, в усадьбе "Воронцово", музее-заповеднике "Царицыно", Лианозовском парке, музее-усадьбе "Кусково" и парке "Кузьминки". До конца мая лодочная станция заработает также в Парке Горького.

Для того чтобы взять напрокат лодку или катамаран, нужно купить билет. На некоторых лодочных станциях также попросят оставить залог. Его вернут после сеанса катания.