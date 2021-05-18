"Это наш город": единый читательский билет оформили полмиллиона москвичей

Более 500 тысяч жителей столицы пользуются единым читательским билетом, обеспечивающим доступ к фондам всех городских библиотек, которые в общей сложности насчитывают свыше 13 миллионов изданий художественной, научной и профессиональной литературы, газет и журналов.

Только за первые месяцы текущего года по нему выдано свыше 3,5 миллиона изданий. В основном это книги современных отечественных и иностранных авторов, русских классиков, научная и профессиональная литература.

Получить билет можно в любой городской библиотеке.