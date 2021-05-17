"Это наш город": экскурсионный сезон стартовал на ВДНХ

На ВДНХ стартует сезон многочисленных экскурсий. Выставка представила новый тур "ВДНХ цветущая", который полностью посвящен ее ландшафтному оформлению. Посетители смогут прогуляться по Центральной аллее, где восстановлены цветочные композиции 50-х годов.

Также появился новый квест "Отгадай ВДНХ", в котором группе участников нужно будет определить знаменитые павильоны, фонтаны и скульптуры по фотографиям их фрагментов.

Каждой из команд выдадут несколько снимков, по которым им предстоит самостоятельно искать нужный объект. Участники, быстрее всех угадавшие все объекты, получат приз в виде билетов в музеи ВДНХ.