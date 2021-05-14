"Это наш город": более 100 млн баллов получили участники программы "Миллион призов"

Более 100 миллионов баллов, которые можно потратить при покупке товаров и услуг в магазинах, получили участники программы "Миллион призов #победимCOVIDвместе".

В пунктах вакцинации было выдано более 39 тысяч подарочных карт. В программе принимают участие москвичи старше 60 лет. Для этого им необходимо сделать прививку от коронавируса до 1 июля.

Участники акции получают подарочные карты или баллы в электронном виде, которые можно обменять на промокод.

Те, кто уже сделал прививку, до 27 апреля также могут присоединиться к акции, но через регистрацию на сайте программы.