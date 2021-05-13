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Транспорт

13 мая, 09:25

"Это наш город": проезд на электричках Казанского направления стал дешевле

транспорт город видео

Проезд на электричках Казанского направления стал дешевле. Скидка на билет действует в поездах, следующих в центр города. Таким образом, с 20 областных станций до Сортировочной, Электрозаводской и Казанского вокзала теперь можно добраться за те же деньги, что и до Выхино. С этих же станций есть пересадка на метро. Скидка работает для нескольких категорий билетов: разовый в Москву, туда-обратно, абонемент на 10 дней и на количество поездок, а также на билет выходного дня.

Раньше проезд в центр стоил дороже, чем до Выхино. Поэтому многие пассажиры из Подмосковья выходили около самой загруженной станции метро. Пилотный проект пока продлится до 2 июля. До этого же дня продолжит действовать и акция "Время ранних". С ноября пассажиры Таганско-Краснопресненской линии получают скидку в размере 50 процентов, если входят в метро до или после часа пик.

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