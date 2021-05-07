"Это наш город": Собянин рассказал о программе реконструкции московских поликлиник

В течение трех лет в Москве приведут в порядок 137 поликлиник. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.

После реконструкции все поликлиники приведут к единому стандарту, разработанному в 2019 году с учетом предложений медицинских работников.

Поликлиники будут удобны не только для пациентов, но и для врачей. В главных зданиях поликлиник установят компьютерные и магнитно-резонансные томографы, аппараты УЗИ, денситометры и оборудование для отслеживания состояния пациентов с сердечными заболеваниями.