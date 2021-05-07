"Это наш город": станцию Аминьевская МЦД-4 откроют в этом году

На участке Киевского направления будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) появится станция Аминьевская в этом году.
Аминьевская улучшит транспортную доступность районов Раменки и Очаково-Матвеевское и создаст альтернативные маршруты для горожан.
Кроме того, будет возведен транспортно-пересадочный узел, соединяющий станцию МЦД-4 Аминьевская с перспективной одноименной станцией метро по принципу "сухие ноги".
На территории возле станции оборудуют велосипедные и пешеходные дорожки, велопарковки и пункты велопроката.