"Это наш город": у диагональных пешеходных переходов изменится внешний вид

В этом году в Москве изменят вид 41 диагонального пешеходного перехода. Их обозначат только пунктирными линиями.

До этого диагональные переходы обозначались сплошной заливкой. Из-за большого количества краски ухудшается сцепление с дорогой, поэтому автомобилисты и мотоциклисты могли скользить на проезжей части.

Уточняется, что диагональные переходы делают на перекрестках, где это востребовано. Во многих случаях по просьбе горожан. По ним можно перейти улицу наискосок, зеленый свет для пешеходов загорается на всех направлениях одновременно.