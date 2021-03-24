"Это наш город": в 2021 году благоустроят улицу Красная Пресня и Звенигородское шоссе

В этом году благоустроят улицу Красная Пресня и Звенигородское шоссе. На Красную Пресню вернут деревья и газоны, которые исчезли с нее много десятилетий назад, а вдоль ее нечетной стороны будет создан прогулочный маршрут с площадками для отдыха.

Изменения ждут и Звенигородское шоссе. Сообщается, что там обновят тротуары, высадят деревья и установят современные фонари.