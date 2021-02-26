"Это наш город": более тысячи новых онлайн-тренажеров появилось в МЭШ

В "Московской электронной школе" (МЭШ) появились около 1,2 тысячи новых онлайн-тренажеров. Отмечается, что с помощью сервиса "Самодиагностика" школьники могут подготовиться к проверочным работам или выпускным экзаменам.

Кроме того, для учащихся доступны тесты по функциональной грамотности, основанные на международных исследованиях.

Наибольшей популярностью пользуются онлайн-тренажеры по математике, химии, русскому и английскому языкам.

Всего пользователям доступны свыше 5,3 тысячи заданий для проверки своих знаний. Они имеют разные уровни сложности: стартовый, базовый, профильный и олимпиадный.