"Это наш город": "Союзмультпарк" на ВДНХ станет точкой притяжения для детей всей страны

На ВДНХ открыли первый в России "Союзмультпарк". Мультимедийный центр, где можно увидеть самых популярных персонажей из отечественных мультфильмов, находится в отреставрированном седьмом павильоне "Семена". Там установили 18 мультимедийных аттракционов. При их создании использовали 3D-анимацию, технологии дополненной и виртуальной реальности, метод захвата движения.

В мультипликационном центре гостей ждут не только аттракционы, но и образовательная программа. Там собираются проводить мастер-классы под руководством опытного мультипликатора.