"Это наш город": московские школьники смогут разработать IT-проекты для МЭШ

В Москве начинается конкурс "Акселератор проектов МЭШ". Принимать заявки будут до 5 апреля. Учащиеся 7–11-х классов и студенты первого и второго курса колледжей смогут разработать приложения и программы.

Акселератор проводится в трех номинациях: "Образовательное приложение", "Прототип сервиса МЭШ" и "Анализ данных". Во время основного этапа участников ждет множество образовательных мероприятий.

Конкурс подразумевает только командный формат. Количество участников каждой команды не должно превысить пять человек. Победители получат возможность стать экспертами во время проведения следующего акселератора.