"Это наш город": в КТ-центрах Москвы провели почти полмиллиона исследований

Почти полмиллиона исследований с начала пандемии коронавируса сделали в столичных КТ-центрах. В городе продолжают работать 33 амбулаторных пункта.

Все центры организованны на базе поликлиник. Там проводят комплексную высокоточную диагностику людей с подозрением на коронавирус.

Помимо компьютерной томографии, делают анализ крови и снимают электрокардиограмму. При обработке результатов исследований используются технологии с применением искусственного интеллекта, что практически исключает вероятность неточностей при постановке диагноза.