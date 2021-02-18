"Это наш город": в КТ-центрах Москвы провели почти полмиллиона исследований

Почти полмиллиона исследований с начала пандемии коронавируса сделали в столичных КТ-центрах. В городе продолжают работать 33 амбулаторных пункта.
Все центры организованны на базе поликлиник. Там проводят комплексную высокоточную диагностику людей с подозрением на коронавирус.
Помимо компьютерной томографии, делают анализ крови и снимают электрокардиограмму. При обработке результатов исследований используются технологии с применением искусственного интеллекта, что практически исключает вероятность неточностей при постановке диагноза.