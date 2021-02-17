"Это наш город": в столичных поликлиниках появится чат-бот

В столичных поликлиниках появится чат-бот на основе искусственного интеллекта, который будет опрашивать пациента перед приемом и загружать данные в ЕМИАС.

После того как пациент запишется на прием, он получит СМС со ссылкой на форму опроса для предварительного сбора информации и истории болезни. Пациент в свободной форме указывает свои жалобы, а затем отвечает на последовательно задаваемые чат-ботом вопросы. Полученная информация передается в ЕМИАС и фиксируется в протоколе осмотра предстоящего приема.