"Это наш город": для москвичей подготовили онлайн-программы на выходные

Столичные парки и дома культуры подготовили онлайн-программы на выходные. Москвичей приглашают на виртуальные лекции, обучающие занятия и музыкальные концерты.

На страницах парка Бабушкинский в социальных сетях пройдет лекция под названием "Быть счастливым просто", во время которой слушателей научат, как стать счастливыми, с помощью простых и эффективных упражнений.

Специальные видеоуроки подготовлены для любителей спорта и активного образа жизни. 13 февраля они узнают больше о китайской гимнастике цигун: на страницах парка "Ходынское поле" в социальных сетях.