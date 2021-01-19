"Это наш город": в Москве построен миллион квадратных метров жилья по программе реновации

В Москве построен первый миллион квадратных метров жилья по программе реновации. Новые квартиры получили уже более 33 тысяч горожан.

К заселению готов дом в проезде Дежнева. Первые новоселы въехали в свои квартиры уже в декабре.

Всего в ближайшие три месяца под заселение передадут еще 6 новостроек, которые расположены в 5 районах Москвы. Всем участникам программы реновации направят уведомления о начале расселения.