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19 января 2021, 11:40

Город

"Это наш город": в Москве построен миллион квадратных метров жилья по программе реновации

"Это наш город": в Москве построен миллион квадратных метров жилья по программе реновации

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В Москве построен первый миллион квадратных метров жилья по программе реновации. Новые квартиры получили уже более 33 тысяч горожан.

К заселению готов дом в проезде Дежнева. Первые новоселы въехали в свои квартиры уже в декабре.

Всего в ближайшие три месяца под заселение передадут еще 6 новостроек, которые расположены в 5 районах Москвы. Всем участникам программы реновации направят уведомления о начале расселения.

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Программа: Это наш город
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