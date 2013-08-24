В столице запустили единый информационный портал "Наш город". Жаловаться и вносить предложения стало гораздо удобнее. Самое главное, что отвечать людям будут руководители управ, префектур и департаментов. Также на портале также можно узнать все про любой дом в Москве.

Новый ресурс объединил три бывших портала, которые касались конкретных городских тем, в одном сайте.

Скорая помощь ехала дольше двух часов или автобус пришел позже, чем по графику - на портале инициативный горожанин встречается "лицом к лицу" с руководителями столичных подразделений.

Чтобы получить ответ, достаточно зарегистрироваться, выбрать нужный раздел и написать. За год работы трех теперь уже объединенных ресурсов количество электронных обращений в разы превысило число тех, что приходят в письменном виде - 4 тысячи в неделю.

Пока портал "Наш город" работает в тестовом режиме.