"Это наш город": завершена проходка последнего тоннеля глубокого заложения БКЛ метро

В московском метро полностью завершили проходку северо-восточного участка Большой кольцевой линии. В том числе там готов один из самых глубоких тоннелей. Он соединит станции "Лефортово" и "Рижская".

Работы были непростыми: иногда проходческий щит опускался на глубину от 45 до 70 метров. Специалистам приходилось работать максимально аккуратно еще и потому, что северо-восточный участок БКЛ проходит под путями двух действующих линий метро.