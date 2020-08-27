"Это наш город": карта "Тройка" стала персонализированной

Пассажиры столичной подземки могут сделать свою карту "Тройка" персонализированной. Для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете обновленного приложения "Метро Москвы".

Сервис теперь поддерживает систему обратной связи. В нем доступна функция переноса билета, благодаря которой больше не нужно беспокоиться о потере карты.

Кроме того, пассажиры будут получать напоминания о пополнении баланса и смогут просматривать историю поездок и платежей.