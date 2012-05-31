Нагрузка авиадиспетчера регулируется советскими нормативами

Максимальное число самолетов, за которыми может следить авиадиспетчер, — 6. Но иногда число возрастает до 18, и диспетчерам приходится следить за огромным количеством воздушных судов. Помимо такой загруженности возникают и другие проблемы. В мае этого года полностью отказала плановая система: на индикаторе пропала информация о позывных, номер рейса и скорость полета. Авиадиспетчеры оказались фактически в военно-полевых условиях.