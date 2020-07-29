29 июля 2020, 11:30Город
"Это наш город": в Подмосковье заработал большой пригородной вокзал
В Подмосковье заработал большой пригородной вокзал. Его построили на базе станции Нахабино, одного из ключевых объектов маршрута МЦД. Эта платформа – конечный пункт МЦД-2.
До начала работ это была простая остановка электричек с минимальным комфортом для пассажиров. Теперь же на станции есть две островные платформы с навесами на всю длину и надземный пешеходный переход. Также появились электронные табло, стойки экстренной связи, светодиодное освещение и санузлы.
Программа: Это наш город