"Это наш город": в Подмосковье заработал большой пригородной вокзал

В Подмосковье заработал большой пригородной вокзал. Его построили на базе станции Нахабино, одного из ключевых объектов маршрута МЦД. Эта платформа – конечный пункт МЦД-2.

До начала работ это была простая остановка электричек с минимальным комфортом для пассажиров. Теперь же на станции есть две островные платформы с навесами на всю длину и надземный пешеходный переход. Также появились электронные табло, стойки экстренной связи, светодиодное освещение и санузлы.