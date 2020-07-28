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28 июля 2020, 09:40

Культура

"Это наш город": портал "Узнай Москву" подготовил новую экскурсию по музею-усадьбе Кусково

"Это наш город": портал "Узнай Москву" подготовил новую экскурсию по музею-усадьбе Кусково

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На портале "Узнай Москву" появилась новая экскурсия, рассказывающая о музее-усадьбе Кусково. Во время полуторачасовой прогулки можно познакомиться с историей скульптурных композиций, которые сохранились с XVIII века.

Все желающие могут узнать интересные факты: какая скульптура в усадьбе самая большая или почему многие статуи в парковом каменном пантеоне изображают водных богов. Экскурсия начинается у павильона "Грот".

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