28 июля 2020, 09:40Культура
"Это наш город": портал "Узнай Москву" подготовил новую экскурсию по музею-усадьбе Кусково
На портале "Узнай Москву" появилась новая экскурсия, рассказывающая о музее-усадьбе Кусково. Во время полуторачасовой прогулки можно познакомиться с историей скульптурных композиций, которые сохранились с XVIII века.
Все желающие могут узнать интересные факты: какая скульптура в усадьбе самая большая или почему многие статуи в парковом каменном пантеоне изображают водных богов. Экскурсия начинается у павильона "Грот".