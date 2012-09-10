"Московский патруль": пресечена деятельность преступной группы

Оперативники пересекли деятельность преступной группы. Ее участники занимались незаконной банковской деятельностью. Они открывали и вели счета физических и юридических лиц, а также проводили денежные переводы и меняли валюту. При этом использовались реквизиты коммерческих фирм, открытых в различных кредитных учреждениях. Большую часть финансовых операций преступники проводили в офисах Инвест-торг-банка. У задержанных изъяты более 200 печатей и ключи к системе удаленного доступа к расчетным счетам. В квартире одного из подозреваемых обнаружены более десятка пистолетов и более тысячи патронов. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой".