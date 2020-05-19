"Это наш город": как работает столичная служба спасения на воде

В этом году в Москве откроют еще одну поисково-спасательную станцию на воде "Марьино". Она расположится на берегу благоустроенной зоны отдыха в Капотне. Кроме того, обновление ждет "Терлецкую" и "Карамышево".

Сейчас в городе действуют 24 поисково-спасательные станции и водолазный отряд. В штате почти 400 специалистов. Работа идет круглосуточно. Спасатели контролируют береговую линию Москвы-реки и Химкинского водохранилища.