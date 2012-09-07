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07 сентября 2012, 11:43

Lufthansa отменяет рейсы в Москву и обратно

Lufthansa отменяет рейсы в Москву и обратно

Сбой в системе регистрации привел к задержкам нескольких рейсов

В Москву прибывают задержанные из-за тумана рейсы

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Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила несколько рейсов в Москву и обратно. Бортпроводники компании начали крупнейшую за последние годы забастовку. 24-часовая акция протеста грозит парализовать все авиасообщение в Германии в пятницу. Перевозчик отменил более тысячи своих рейсов. Аэропорт Внуково сообщил об отмене перелетов из Франкфурта, Дюссельдорфа и Гамбурга. В Домодедово отменен рейс из Мюнхена и три рейса из Франкфурта.

В авиакомпании предупредили, что забастовка продолжится и завтра. Всем пассажирам советуют следить за статусом своего рейса на сайте перевозчика, прежде чем отправляться в аэропорт.

Узнать информацию можно по круглосуточному телефону представительства Lufthansa в России (8 800 333 42 65) и по номеру горячей линии в Германии (+49 800 8 50 60 70).
задержки авиакомпании Елена Силуянова новости
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