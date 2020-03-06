"Это наш город": пассажиры закрытой "Смоленской" пересели на соседнюю ветку метро

Более половины пассажиров закрытой станции "Смоленская" Арбатско-Покровской линии теперь используют "Смоленскую" Филевской ветки. Ежедневный пассажиропоток на ней составляет 34 тысячи человек. В вестибюле станции были поставлены три дополнительных турникета, а проездные билеты стали продавать только на улице.

Станцию "Смоленская" Арбатско-Покровской линии закрыли на ремонт. Специалисты заменят эскалаторы, которые работаю на станции с 1953 года.