"Это наш город": добраться до "Острова мечты" можно будет на шаттлах, метро и МЦК

Парк развлечений "Остров мечты" примет первых посетителей 29 февраля. Рядом с комплексом – в пяти минутах ходьбы находится станция метро "Технопарк". Для удобства пассажиров здесь обновили 30 элементов пешеходной навигации.

Неподалеку также расположена станция МЦК ЗИЛ. От нее и от станции "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии до "Острова мечты" будут ходить бесплатные автобусы-шаттлы. Дорога займет всего три минуты.