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31 января 2020, 11:50

Культура

"Это наш город": лаборатория молодого художника откроется на ВДНХ

"Это наш город": лаборатория молодого художника откроется на ВДНХ

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На ВДНХ открывается лаборатория молодого художника. Она будет работать по выходным. Каждый месяц занятий посветят одной теме. В феврале стартует цикл о Древней Греции. Все желающие научатся создавать графические рисунки на тему мифологии.

Кроме того, в лаборатории можно будет отработать навыки росписи сосудов и ваз цветными орнаментами. Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться. Нужные материалы выдадут на месте.

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