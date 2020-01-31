"Это наш город": лаборатория молодого художника откроется на ВДНХ

На ВДНХ открывается лаборатория молодого художника. Она будет работать по выходным. Каждый месяц занятий посветят одной теме. В феврале стартует цикл о Древней Греции. Все желающие научатся создавать графические рисунки на тему мифологии.

Кроме того, в лаборатории можно будет отработать навыки росписи сосудов и ваз цветными орнаментами. Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться. Нужные материалы выдадут на месте.