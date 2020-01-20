"Это наш город": терминал С открылся в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево открылся новый терминал, он находится в северной части аэропорта. Комплекс предназначен предназначен для обслуживания пассажиров международных линий. Для них доступны 84 стойки регистрации, четыре бизнес-зала, VIP-зона, зал сна и отдыха.

В год через терминал будут проходить более 20 миллионов человек. Также между серными и южными терминальными комплексами аэропорта строят железнодорожную ветку. Открыть ее планируют в 2022 году.