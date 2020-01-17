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17 января 2020, 23:35

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"Это наш город": наземный транспорт продлит работу в ночь на Крещение

"Это наш город": наземный транспорт продлит работу в ночь на Крещение

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Общественный транспорт в Москве будет работать в ночь на Крещение. В районе самых популярных мест для купаний, а также храмов, где пройдут праздничные богослужения, автобусы, трамваи, троллейбусы и электробусы станут курсировать до 03:00.

Маршруты можно посмотреть на сайте мэра. Там же есть список площадок для крещенских купаний, их будет 46. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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